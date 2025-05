Cosenza Calcio «trattative sulla cessione proseguono positivamente«. E pianifica il ritiro estivo in Sila

- Advertisement -

COSENZA – Uno stringato comunicato del Cosenza Calcio che arriva 11 giorni dopo la nota di Guarascio nella quale annunciava una «definizione a brevissimo» sulla questione relativa alla cessione societaria. Nella nota pubblicata questa sera sul sito ufficiale, poche righe per annunciare che la società sta pianificando la programmazione del ritiro per il prossimo campionato in Sila.

Su quello che molti tifosi attendono, ovvero la cessione della società, viene ribadito che le trattative proseguono positivamente. Ma ancora non è data sapere né la data, nè quando ci sarà l’ufficializzazione del passaggio ad un nuovo proprietario o gruppo e, soprattutto, il nome dell’acquirente.

Questo intanto il comunicato ufficiale pubblicato «Il Cosenza Calcio sta pianificando affinché la preparazione atletica per la stagione 25/26 si svolga sull’altopiano silano, nella bellissima Lorica. Nel frattempo le trattative per la cessione proseguono positivamente».