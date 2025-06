- Advertisement -

COSENZA – Mentre per domani pomeriggio è in programma un sit-in di contestazione dei tifosi contro il presidente Guarascio, nel pomeriggio le voci si sono fatte sempre più insistenti. Nulla ancora di ufficiale (considerando anche il modus operandi e la poca loquacità a cui questa società ci ha abituati) ma la cessione del Cosenza Calcio sarebbe imminente e con essa anche l’arrivo del nuovo Direttore sportivo e del tecnico.

Cosenza Calcio: imprenditori guidati da Oliva

Un’accelerata improvvisa ma necessaria, dettata anche dalle tempistiche per programmare la nuova stagione di Serie C dopo la recente retrocessione dalla cadetteria. A rilevare la società del Cosenza Calcio (si parla non del 100% ma di quota intorno all’80%) un gruppo di imprenditori modenesi tra questi figurano Vincenzo Oliva, originario di Tarsia ma trasferitosi A Modena (già accostato alcuni mesi come persona interessata all’acquisto del Cosenza Calcio che ad una testata locale aveva parlato di contatti). Tifosissimo del Cosenza attualmente alla guida di un’impresa di costruzioni (la VF Costruzioni e Restauri) La sua e vanta anche esperienze nel settore sportivo del ciclismo e del basket. È stato sponsor della squadra ciclistica VF Group Bardiani che ha corso all’ultimo giro d’Italia.

Con lui ci sarebbe anche Franci Iorio, amministratore delegato della società CPC Group, imprenditore che opera nel territorio dell’Emilia Romagna nel campo delle lavorazioni meccaniche e di materiali compositi in varie aree industriali come racing, automotive, industrial e aeronautica. Un’azienda che conta quasi mille dipendenti e un fatturato annuale di decine di milioni di euro. Insieme a loro altri imprenditori emiliani pronti a supportare il progetto di rilancio del Cosenza. Come detto di ufficiale al momento non c’è nulla mentre di ufficioso c’è che il passaggio delle quote di maggioranza potrebbe essere completato tra oggi e domani e, come detto, una piccola percentuale di quote rimarrebbe nelle mani dell’attuale patron del Cosenza Calcio.

Daniele Faggiano DS, Pierpaolo Bisoli allenatore?

Da quanto trapelato il nuovo gruppo si sarebbe già mosso anche per mettere sotto contratto il nuovo direttore sportivo e l’allenatore. Daniele Faggiano è stato individuato come direttore sportivo. Il giornalista Nicolò Schira ha scritto che il club rossoblu sarebbe in chiusura per l’ex dirigente del Catania, che era seguito anche dalla Salernitana. Classe 1978 Faggiano è reduce dalla recente separazione con gli etnei e considerato profilo di grande esperienza nel calcio professionistico. Per quanto riguarda il tecnico potrebbe esserci il gran ritorno dia Pierpaolo Bisoli. Nelle prossime ore attese novità in un senso o nell’altro.