Cosenza Calcio, svelate le nuove maglie da gioco Adidas per la stagione 2025/206

COSENZA – Con un post sui social il Cosenza Calcio ha pubblicato le foto delle nuove maglie sportive che verranno indossate dai calciatori nel corso di questa stagione di serie C. Il Cosenza, al quarto anno consecutivo di partnership con la Linea oro Sport, dopo aver lasciato la Nike che ha vestito i rossoblu per tre anni di fila, ha scelto come nuovo sponsor tecnico la Adidas che ha realizzato le maglie svelate questa mattina.

La location scelta per scattare le foto poi pubblicate è stato il Palazzo della Provincia di Cosenza. Nel post del Cosenza si legge: “Non esistono luoghi casuali. Nulla e mai per caso, ma tutto ha un suo perchè… come le nostre radici, ad esempio. La nostra identità, che abbraccio un territorio. I nostri colori, che brillano proprio li, nella casa di tutti. Nel posto simbolo di Cosenza e della sua Provincia. Li, dove la storia parla e prende forma tra splendidi e stupendi affreschi e solide mura ed il futuro si scrive insieme, con orgoglio. Quel futuro che, noi, vogliamo continuare a scrivere insieme a voi, tra identità e territorio ed orgogliosi della nostra storia”.