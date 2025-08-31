HomeSport

Cosenza Calcio, Rizzo Pinna va all’Ascoli: ceduto in prestito con diritto di riscatto

A dare notizia dell'ufficialità dell'operazione una nota pubblicata dal club marchigiano (dal Cosenza nessuna nota)

COSENZA – Il centrocampista Andrea Rizzo Pinna saluta il Cosenza e si accasa (sempre in serie C) ad Ascoli. A dare notizia dell’ufficialità dell’operazione una nota pubblicata dai canali ufficiali del club marchigiano (dal Cosenza nessuna nota). Si tratta di un prestito con diritto di riscatto a favore dei bianconeri. Il 25enne milanese era rimasto in panchina durante la gara del “Veneziani” mentre per il match di questa sera contro la Salernitana non era stato convocato.

Questa la nota della società marchigiana «Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Cosenza a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del centrocampista Andrea Rizzo Pinna. Venticinquenne milanese, è cresciuto nei settori giovanili di Atalanta, con cui ha vinto anche la Supercoppa U17 nella s.s. 2015/16, Inter e Spal, oltre ad aver vestito le maglie della Nazionale italiana Under 17 e 18. Le prime esperienze extra giovanili sono in Serie D con Palermo e Vis Artena, mentre il salto nei professionisti in Serie C avviene col Foggia nella s.s. 2021/22 e con la Lucchese nelle due stagioni seguenti. Particolarmente positivo il secondo anno in Toscana, dove realizza fra campionato e Coppa Italia 13 gol e 3 assist in 41 presenze. La stagione scorsa ha debuttato in Serie B col Cosenza scendendo in campo 30 volte in campionato e realizzando due gol, contro Mantova e Frosinone, e un assist. Al neobianconero, che vestirà la maglia n. 25, il caloroso benvenuto dell’Ascoli Calcio!»

