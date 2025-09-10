Cosenza Calcio «pressioni sugli sponsor per declinare la collaborazione, ma andiamo avanti»

- Advertisement -

COSENZA – In risposta ad alcune notizie diffuse sui social network nelle ultime ore, il Cosenza Calcio ha ritenuto opportuno intervenire per fare chiarezza e per evitare tentativi di strumentalizzazione e condizionamento. “In un primo momento, alcune aziende del territorio avevano deciso di avviare una partnership con noi per poi, dopo aver ricevuto ‘pressioni’, declinare l’invito”, si legge nella nota ufficiale del club.

“Ad ogni modo – fa sapere la società rossoblu – vogliamo ringraziare quegli sponsor che hanno deciso di sostenerci e che ci sosterranno con coraggio, al di là delle “pressioni” e delle stranezze a cui stiamo assistendo ed andando oltre ciò che, con il calcio e con i valori dello sport, nulla c’entra”.

“Queste sono le condizioni in cui si deve operare. Condizioni che è arrivato il momento di rendere pubbliche e di far conoscere, perché chi ama realmente il Cosenza Calcio e questi colori, ne siamo certi, non andrà mai ad essi contro e né, mai, userà metodi ed atteggiamenti al limite della legalità e del buon senso, ricordando che il Cosenza Calcio è una società di capitali e che, pertanto, la sua attività d’impresa non può essere in alcun modo ostacolata o boicottata”.