COSENZA – Sulla vicenda del Cosenza Calcio registriamo l’intervento del Senatore cosentino Fausto Orsomarso di Fratelli D’Italia, che con una nota evidenzia come il ciclo del patron Guarascio sia oramai concluso, dopo 7 anni nei quali – evidenzia Orsomarso – “c’è stata poca trasparenza”. Il senatore chiede all’attuale dirigenza “chiarezza sul futuro del club” e che venga chiarito, entro breve tempo,

“se esistono offerte serie per la cessione della società”.

«Troppi mesi (anni?) sprecati con promesse non mantenute. Questa credo ormai si debba purtroppo dire della gestione del Cosenza Calcio. La luna di miele è finita con tutti, un ciclo è terminato. Dispiace magari dirlo ma è così. – spiega chiaramente il senatore Orsomarso – Dispiace perché la proprietà ha avuto certo meriti, portando la Squadra in B e riuscendo a posizionarla nella serie cadetta per 7 anni. Tuttavia alla vigilia dell’iscrizione al nuovo campionato va fatta chiarezza, c’è un patrimonio inestimabile da salvaguardare, in cui vanno ricompresi i sacrifici della Città, dei tifosi, tutti, con gli ultras sempre esemplari e corretti».

«Così come pur lodando le interlocuzioni, corrette e doverose, con Provincia e Comune, esse appaiono tardive, un aspetto collegato al rammarico per non aver operato con maggior trasparenza, maggior capacità nel rapportarsi con la Città (e la memoria, per fare un confronto, va alla “stagione Pagliuso” che tutti ricordiamo). Cosenza sportiva, e qui parliamo anche di fattori economici rilevanti, ha di fronte Napoli quale esempio virtuoso di rilancio, con un valore aggiunto sociale e di crescita complessiva, rinascita e rivalsa. Ringraziamo quindi ma ci aspettiamo, da cittadini e tifosi, che si chiarisca entro breve tempo se ci sono offerte serie. I Lupi lo meritano».