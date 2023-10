Cosenza calcio, Mazzocchi: «possiamo giocarcela con tutti»

COSENZA – E’ l’uomo dei minuti finali ed a Cosenza la zona Cesarini è diventata “zona Mazzocchi” perché, grazie ad un suo colpo di testa, sotto 1-2 contro il Sudtirol si è arrivati sul 2-2 al 98esimo. E non è stata la sola prodezza di questo tipo perchè anche il gol vittoria a Pisa è arrivato sempre di testa…sempre in zona Mazzocchi.

L’attaccante del Cosenza, quindi, è stato uno dei protagonisti di alcuni incontri con i tifosi; approfittando della sosta, sono stati diversi i giocatori silani che hanno preso parte ad incontri in alcuni club della provincia e della città. L’attaccante del Cosenza, quindi, si è molto ben integrato con i suoi nuovi compagni e con i dettami tattici di Mister Caserta. In molti pensavano ad una collocazione da prima punta. Ma per il momento Mazzocchi ha sempre giocato a supporto dell’attaccante o da esterno sinistro. Caserta lo vede in quel ruolo e finora ha avuto ragione. Lo stesso centravanti ha dichiarato di gradire questa posizione in campo perché, con il modo di giocare del Cosenza, si trova spesso a concludere in area di rigore.

Il Cosenza, intanto, in questa settimana di stop sta approfittando per migliorare quegli aspetti che ancora possono essere modificati in meglio. Perché nel campionato di serie B ogni particolare può fare la differenza. “Possiamo giocarcela con tutti” – ha detto Mazzocchi – ma, da oggi, il focus è rivolto al match con la Sampdoria. I blucerchiati non hanno iniziato bene il campionato, ma la squadra di Pirlo resta un avversario molto insidioso.