Cosenza Calcio: Massimo Zilli resta in serie B. L’attaccante ceduto al Frosinone

il Cosenza ufficializza la cessione dell'attaccante Massimo Zilli al Frosinone che ha raggiunto l’accordo con la società rossoblu per il prestito con diritto di riscatto per i laziali

COSENZA – In attesa dei primi attesi movimenti in entrata il Cosenza ufficializza la cessione dell’attaccante Massimo Zilli al Frosinone che ha raggiunto l’accordo con la società rossoblu per l’acquisizione delle prestazioni sportive del classe 2002: Zilli arriva a l Froninone con la formula del titolo temporaneo con diritto di opzione.

Questo il comunicato della società “Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Zilli al Frosinone. L’attaccante, classe 2002, si trasferisce con la formula del prestito, fino al 30 giugno del 2026, con diritto di riscatto a favore dei laziali, dopo aver contestualmente rinnovato il proprio contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2027. Zilli saluta i rossoblù dopo aver collezionato complessivamente 72 presenze e 5 reti in 4 stagioni con la nostra maglia. A Massimo i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera!”

