Cosenza Calcio, la protesta “silenziosa” dei giornalisti contro la società. Oggi incontro con il Sindaco

Il sindaco Franz Caruso ha incontrato un gruppo di giornalisti che da tempo protestano contro lil modus operandi dell'attuale società del Cosenza Calcio, non partecipando alle conferenze stampa dei tesserati

COSENZA – Una rappresentanza del Club cronisti calabresi “Antonino Catera” è stata ricevuta dal Sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Nell’incontro, che si è tenuto oggi venerdì 12 settembre nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, gli operatori dell’informazione hanno portato a conoscenza del primo cittadino la forma di protesta attuata da un mese circa a questa parte nei confronti della società Cosenza Calcio.

Sono state evidenziate tutte le mancanze di rispetto perpetrate dalla proprietà che è a capo del club rossoblù nel corso degli anni a discapito della tifoseria, della cittadinanza, delle istituzioni, della stampa e di un’intera comunità, oggi ostaggio di questa autentica tirannia.

Concorde sull’aspetto della comunità, pesantemente danneggiata nella sua immagine da una lunga serie di atteggiamenti e comportamenti a dir poco disdicevoli, che continuano a manifestarsi quotidianamente, il Sindaco ha ricordato le diverse dichiarazioni e posizioni assunte a tutela della città e dei colori rossoblù. Posizioni che non ha mancato di ribadire con forza a margine dell’incontro, dai toni molto cordiali, nel corso del quale si sono prospettate le diverse altre azioni ed iniziative che il Club intenderà porre in essere.

 

