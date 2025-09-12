Cosenza Calcio, la protesta “silenziosa” dei giornalisti contro la società. Oggi incontro con il Sindaco

- Advertisement -

COSENZA – Una rappresentanza del Club cronisti calabresi “Antonino Catera” è stata ricevuta dal Sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Nell’incontro, che si è tenuto oggi venerdì 12 settembre nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, gli operatori dell’informazione hanno portato a conoscenza del primo cittadino la forma di protesta attuata da un mese circa a questa parte nei confronti della società Cosenza Calcio.

Sono state evidenziate tutte le mancanze di rispetto perpetrate dalla proprietà che è a capo del club rossoblù nel corso degli anni a discapito della tifoseria, della cittadinanza, delle istituzioni, della stampa e di un’intera comunità, oggi ostaggio di questa autentica tirannia.

Concorde sull’aspetto della comunità, pesantemente danneggiata nella sua immagine da una lunga serie di atteggiamenti e comportamenti a dir poco disdicevoli, che continuano a manifestarsi quotidianamente, il Sindaco ha ricordato le diverse dichiarazioni e posizioni assunte a tutela della città e dei colori rossoblù. Posizioni che non ha mancato di ribadire con forza a margine dell’incontro, dai toni molto cordiali, nel corso del quale si sono prospettate le diverse altre azioni ed iniziative che il Club intenderà porre in essere.