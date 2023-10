Cosenza calcio, Forte: non abbiamo ancora fatto nulla. Da anni volevo giocare con Tutino

TARSIA (CS) – Serata di festa per i tifosi del Cosenza che hanno incontrato una delegazione di giocatori rossoblù al Tarsia Club “Gigi Marulla”. Fra questi anche l’attaccante Francesco Forte, reduce dalla doppietta nel match contro il Lecco, che, per la prima volta da giocatore rossoblù, si è concesso ai microfoni.

“Stiamo lavorando bene, stiamo dimostrando sul campo il nostro valore – ha detto Forte – Non abbiamo fatto, però, ancora nulla. Dobbiamo mantenere i piedi per terra ed il nostro equilibrio”. Sul suo momento personale: “E’ solo la prima quinta partita quest’anno – ha proseguito l’attaccante – Ho trovato un gruppo di ragazzi che hanno voglia di migliorarsi. Ci sono gli ingredienti giusti per continuare così“.

Sabato scorso è arrivata la prima doppietta con due gol da fuori area, non proprio una specialità della casa: “Rispetto ai tanti gol fatti in carriera – ha ribadito Forte – da fuori ne ho fatti pochi. Ma sono contento di averli fatti qui a Cosenza”.

Il Cosenza vive, quindi, un momento positivo, ma guai ad illudersi ed a guardare troppo avanti: “Mi auguro di vincere la partita di domenica – ha precisato l’ex Ascoli – Dobbiamo pensare partita dopo partita, settimana dopo settimana. Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili ed ora dobbiamo pensare di fare una grande partita a Genova“.

In questo inizio di stagione, Caserta ha adottato diversi moduli. Forte non si sbilancia su quella che è la suo posizione preferita, ma rivela un retroscena: “Il mister mi conosce bene ed io mi metto a disposizione. Ci sono giocatori importanti come Tutino. Sono diversi anni che volevo giocare con lui e sono contento di farlo. Abbiamo una rosa importante e lo dimostreremo sul campo”.

La scelta è ricaduta sul Cosenza anche “su consiglio” di ex giocatori rossoblù: “Da quando sono arrivato ho scoperto una piazza dove si vive di calcio – ha concluso Forte – Ne ho parlato con ex compagni come Bruccini e Dermaku e mi hanno parlato benissimo della città, della squadra e della società. Il Presidente è una bravissima persona. Ci sono gli ingredienti giusti per fare un buon campionato”.