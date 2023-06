Cosenza Calcio, Fabio Caserta è il nuovo allenatore dei rossoblu

COSENZA – È dunque Fabio Caserta il nuovo allenatore del Cosenza Calcio. L’ex tecnico di Juve Stabia, Perugia e Benevento, siederà sulla panchina rossoblu per un anno avendo firmato un contratto fino al 30 giugno del 2024 con rinnovo per il secondo anno in caso di salvezza. L’accordo tra le parti era stato già raggiunto la scorsa settimana ma l’ufficialità è stata data solo oggi dopo aver limato gli ultimi dettagli.

Nato a Melito Porto Salvo, 44 anni, Fabio Caserta era stato corteggiato a lungo dal Brescia ma anche dal Vicenza. Ma la Serie C sarebbe stata presa in considerazione solo non trovando spazio in cadetteria. Dopo l’esonero al Benevento dopo appena 6 giornate, per Caserta l’occasione del riscatto con il Cosenza in una stagione, si spera, che possa essere diversa da tutte le altre.

La carriera da allenatore di Caserta inizia con la Juve Stabia in serie C, squadra con la quale aveva concluso la sua carriere da calciatore. La sua prima esperienza con le vespe è come vice di Gaetano Fontana. Nel 2018, gli viene affidata la prima sqaudra e guida le vespe alla vittoria del campionato con una meritata promozione in serie B. L’anno successivo, però, non riesce ad evitare la retrocessione. Il 26 del 2019 diventa l’allenatore del Perugia, appena retrocesso in Serie C, riportando i grifoni in serie B. La storia recente di Caserta è legata al Benevento.

Alla prima stagione sulla panchina giallorossa si piazza al settimo posto in classifica, qualificandosi ai play-off dove viene eliminato dal Pisa in semifinale. La stagione appena conclusa dura appena 6 turni per Caserta. Il 20 settembre 2022 viene esonerato lasciando la squadra a metà classifica con 7 punti raccolti nelle prime 6 giornate. Da oggi la sua nuova avventura con il Cosenza

La presentazione di Fabio Caserta alla stampa è prevista per la prossima settimana.