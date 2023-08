COSENZA – Esordio in Città per tutti i tifosi prima ancora che sul manto erboso del “Marulla” per la nuova maglia del Cosenza Calcio che sarà utilizzata per la prossima stagione di Serie B 2023/2024. “Un omaggio – ha spiegato in una nota la società – la scelta di uno shooting in alcuni (dei tanti) luoghi del cuore dei cosentini all’intero capoluogo e tutto il territorio provinciale, per una divisa che è simbolo di un popolo intero e della sua passione senza eguali. Le foto saranno pubblicate nelle prossime ore sui profili social del Club”.

“Realizzata da Nike in collaborazione con Linea Oro Sport e il Cosenza Calcio, la Maglia si caratterizza per l’intreccio tra i colori simbolo del Club. Il fondo è blu, mentre rosse sono le strisce orizzontali (un ritorno dopo diversi anni) che abbracciano letteralmente il Lupo (il calciatore come il tifoso), rappresentandone il legame indissolubile, come una seconda pelle. Strisce orizzontali che danno un effetto Laser alla stessa. La nuova maglia esordirà nella prima di campionato con l’Ascoli, ma già da oggi alle 16:00 sarà in vendita allo store ufficiale e da domani alle 9:00 anche online. Per la gara do Coppa Italia contro il Sassuolo sarà invece utilizzata un’altra maglia proprio per la competizione.