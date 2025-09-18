HomeSport

Cosenza Calcio: dalla gara contro il Giugliano riaperte le due curve e gli abbonamenti. Biglietti a 10 euro

Dopo le polemiche di inizio stagione, il Cosenza riapre Curva Nord e Curva Sud già dalla sfida infrasettimanale contro il Giugliano con la possibilità anche di poter sottoscrivere gli abbonamenti. Prezzi agevolati per donne, under 18, over 64 e forze dell’ordine

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Con una nota il Cosenza Calcio ha annunciato che a partire dalla prossima gara contro il Giugliano, primo turno infrasettimanale della stagione, saranno riaperte le due curve, chiuse a inizio campionato con non poche polemiche e la motivazione di una “razionalizzazione” degli spazi. Possibilità non solo di acquistare i tagliandi pe le gare ma anche di poter sottoscrivere un abbonamento.

Cosenza: i costi degli abbonamenti per le due Curve

Per un nuovo abbonamento il costo è di 130 euro, mentre un vecchio abbonato pagherà 100 euro. Un nuovo abbonamento che rientra nella categoria donne, under18, over64 e forze dell’ordine pagherà 70 euro mentre solo per le donne il rinnovo della tesserà per le due curve costerà 50 euro. Torna l’abbonamento lupacchiotto (dai 7 ai 16 anni) al costo di 10 euro

Per quanto riguarda i tagliandi il costo del biglietto, il tagliando intero per la Curva Nord Catena e la Curva Sud Bergamini costerà 10 euro, mentre per Donne, under18, over 64, forze dell’ordine il costo è di 7 euro. Il biglietto lupacchiotto (dai 7 ai 16 anni) costerà 2 euro.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Concorso Amantea

Assunzioni al Comune di Amantea: 17 posti a tempo indeterminato anche per diplomati –...

Tirreno
AMANTEA CS) - Opportunità di lavoro con nuove assunzioni al Comune di Amantea. L'amministrazione comunale ha indetto 3 bandi di concorso (per esami), per...
Annunziata donate sacche porta drenaggio stoffa

All’Annunziata donate sacche porta drenaggio in stoffa: praticità, discrezione e dignità per le donne...

Area Urbana
COSENZA - Sacche porta drenaggio realizzate in stoffa per accompagnare con discrezione, cura e dignità i primi giorni del post-operatorio. È il prezioso regalo...

“Buon compleanno Denis”: il ricordo della sorella di Bergamini e l’attesa per l’Appello di...

Area Urbana
COSENZA - «Buon compleanno Denis! Il primo compleanno da quel lontano 1989 con la verità scritta su ciò che ti hanno fatto. Ora la...

A Rende “Femminile Plurale”: un confronto sul ruolo delle donne in politica, società e...

Area Urbana
RENDE - Testimonianze personali, dati, riflessioni e proposte concrete per dare voce a un bisogno sempre più urgente: riconoscere alle donne pari dignità e...
piantagione canapa Delianuova

Carabinieri sequestrano una piantagione di canapa, la droga avrebbe fruttato 200mila euro

Calabria
DELIANUOVA (RC) - Era nascosta tra i boschi dell'entroterra reggino, e composta da circa 400 arbusti, la piantagione di cannabis scoperta dai carabinieri di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37381Area Urbana22485Provincia19909Italia8034Sport3872Tirreno2962Università1467
-->
Sport
Altri Articoli di Sport

Leggi ancora

guarascio - Alfredo citrigno
Sport

Cosenza Calcio, Alfredo Citrigno «avevo offerto 10 milioni a Guarascio, al...

COSENZA - Intervistato dalla TV siciliana Telecolore, prima del match contro il Catania, Il presidente Guarascio era tornato a parlare della mancata cessione societaria...
Cosenza giornalisti tifosi
Sport

Cosenza Calcio, la protesta “silenziosa” dei giornalisti contro la società. Oggi...

COSENZA - Una rappresentanza del Club cronisti calabresi "Antonino Catera" è stata ricevuta dal Sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Nell'incontro, che si è tenuto...
Area Urbana

Senza tifosi del Catania e del Cosenza in protesta. Ma arriva...

COSENZA - Quelli del Catania non potranno assistere alla gara per il divieto alla trasferta. I tifosi del Cosenza, i gruppi organizzati delle due...
Salvatore Gualtieri DG Cosenza
Sport

Il Cosenza Calcio ha un nuovo Direttore Generale: è l’ex presidente...

COSENZA - L'ultimo DG del Cosenza, figura che la società rossoblu non aveva nel suo organigramma, durò poco meno di 6 mesi. Era il...
Guarascio Conferenza stampa
Sport

Cosenza Calcio, giornalisti compatti «niente conferenze e interviste finché Guarascio non...

COSENZA - Il Club dei cronisti calabresi Antonino Catera, a cui hanno aderito decine di giornalisti cosentini e calabresi, che da tempo ha intrapreso...
Presidente Eugenio Guarascio Cosenza
Sport

Cosenza Calcio «pressioni sugli sponsor per declinare la collaborazione, ma andiamo...

COSENZA - In risposta ad alcune notizie diffuse sui social network nelle ultime ore, il Cosenza Calcio ha ritenuto opportuno intervenire per fare chiarezza...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA