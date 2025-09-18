- Advertisement -

COSENZA – Con una nota il Cosenza Calcio ha annunciato che a partire dalla prossima gara contro il Giugliano, primo turno infrasettimanale della stagione, saranno riaperte le due curve, chiuse a inizio campionato con non poche polemiche e la motivazione di una “razionalizzazione” degli spazi. Possibilità non solo di acquistare i tagliandi pe le gare ma anche di poter sottoscrivere un abbonamento.

Cosenza: i costi degli abbonamenti per le due Curve

Per un nuovo abbonamento il costo è di 130 euro, mentre un vecchio abbonato pagherà 100 euro. Un nuovo abbonamento che rientra nella categoria donne, under18, over64 e forze dell’ordine pagherà 70 euro mentre solo per le donne il rinnovo della tesserà per le due curve costerà 50 euro. Torna l’abbonamento lupacchiotto (dai 7 ai 16 anni) al costo di 10 euro

Per quanto riguarda i tagliandi il costo del biglietto, il tagliando intero per la Curva Nord Catena e la Curva Sud Bergamini costerà 10 euro, mentre per Donne, under18, over 64, forze dell’ordine il costo è di 7 euro. Il biglietto lupacchiotto (dai 7 ai 16 anni) costerà 2 euro.