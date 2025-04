Cosenza Calcio, Citrigno torna alla carica sui social «Questa città merita un progetto sportivo all’altezza»

- Advertisement -

COSENZA – Nonostante le trattative fallite, con la fumata nera sia per una prima che per una seconda proposta, l’imprenditore della sanità Alfredo Citrigno che si era detto interessato all’acquisizione del Cosenza calcio ha pubblicato nelle ultime ore sui social, un post in cui punta nuovamente il dito contro l’attuale dirigenza invitandola a lasciare che qualcun’altro si occupi del futuro della squadra e della società.

“Faccia un passo indietro”

“Chi non ha più energie, idee o volontà per il bene del Cosenza Calcio faccia un passo indietro”; così scrive Citrigno su Facebook: “Il calcio deve essere gestito con la stessa serietà e programmazione di una Azienda. Questa città merita rispetto e un progetto sportivo all’altezza della sua storia e della sua gente. Ai tifosi dico: non smettiamo di lottare per i nostri colori, perché il Cosenza è di chi lo ama davvero. Il Cosenza deve Risorgere. Sempre Forza Lupi”.