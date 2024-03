Cosenza calcio, Camporese: dobbiamo segnare di più. Caserta allenatore valido

COSENZA – Fine settimana di sosta per il campionato di serie B a causa degli impegni della nazionale. L’occasione per le squadre di rifiatare in vista dello sprint finale.

Per il Cosenza una sosta preziosa per recuperare condizione ed anche qualche giocatore importante alle prese con infortuni, su tutti Tutino fermo dai primi minuti del derby perso contro il Catanzaro. Da allora la squadra rossoblù non ha praticamente più segnato e i risultati non certo esaltanti sono costati la panchina a Fabio Caserta.

Queste due settimane, quindi, sono state utili anche al nuovo tecnico Viali per lavorare con un gruppo che solo in parte conosce. E proprio dopo la sosta arriverà un match decisamente importante, ovvero quello con il Brescia, la squadra con la quale lo stesso Viali ha ottenuto l’insperata salvezza dello scorso anno.

Proprio del match con il Brescia, determinante per la classifica di un Cosenza, che deve iniziare a guardarsi le spalle, ha parlato il difensore Michele Camporese: “Una partita da vincere in considerazione della nostra situazione in classifica e per il morale – ha detto Camporese – Occorre lavorare, ci sarà sempre qualcosa che non va; in queste partite non siamo riusciti a segnare: dobbiamo incrementare questo dato. Dobbiamo lavorare per arrivare un po’ in più sotto porta e su questo stiamo lavorando”.

Lo stesso Camporese è tornato sull’esonero di Caserta: “Quando c’è un esonero – ha detto Camporese – è un fallimento di tutti. Mister Caserta è un allenatore validissimo, indipendentemente dalle scelte fatte dalla società”.