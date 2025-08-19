HomeSport

Cosenza Calcio, Benedetto Pugliese è il nuovo responsabile del settore giovanile

Il nuovo responsabile del settore giovanile del Cosenza «Un progetto che partirà dai territori, dal basso, in cui i ragazzi saranno al centro ed indiscussi protagonisti»

COSENZA – Dopo aver chiuso l’accordo con il Marca, il Cosenza annuncia anche il nuovo responsabile del settore giovanile: la scelta è ricaduta su Benedetto Pugliese, che va a coprire il ruolo che fu svolto con grande bravura da Sergio Mezzina. Pugliese in passato ha ricoperto anche il ruolo scouting ed ha affidato al sito del Cosenza le sue prime parole. «È con grande orgoglio ed anche onore, che accetto questa nuova ed entusiasmante sfida. Un progetto che partirà dai territori, dal basso, in cui i ragazzi saranno al centro ed indiscussi protagonisti. Quest’anno possiamo fare un ottimo lavoro».

«Abbiamo importanti potenzialità su cui investire e programmare, partendo già da quei giovani che potranno giocarsi, le proprie carte, nella rappresentativa nazionale. Insomma, c’è da lavorare sodo e con impegno ed è ciò che faremo già da oggi e senza risparmiarci”.

Buscè Allenatore Cosenza
Sport

Cosenza, la stilettata di Buscè «dal 25 luglio chiedo rinforzi. Qui...

COSENZA - Non è tanto la sconfitta contro il Monopoli (avversario anche domenica prossima nella 1' di campionato) e l'uscita dalla Coppa Italia di...
Monopoli Cosenza
Sport

Cosenza fuori dalla Coppa Italia, vince il Monopoli. E Buscè chiede...

MONPOLI (BA)  - Dopo le amichevoli estive, quello contro il Monopoli (avversario anche nella 1' di campionato) era il primo vero test per il...
Sport

Cosenza Calcio, svelate le nuove maglie da gioco Adidas per la...

COSENZA - Con un post sui social il Cosenza Calcio ha pubblicato le foto delle nuove maglie sportive che verranno indossate dai calciatori nel...
Kevin Cannavò
Sport

Cosenza, primo acquisto di mercato. Presto l’attaccante ex Vis Pesaro Kevin...

COSENZA - È l'attaccante Kevin Cannavò il primo acquisto del mercato estivo del Cosenza Calcio. Prelevato dal Venezia con prestito annuale con diritto di...
Michael Venturi Cosenza Calcio
Sport

Cosenza Calcio, altra cessione. Ceduto al Venezia il difensore Michael Venturi

COSENZA - Dopo l'attaccante Massimo Zilli, ceduto al Frosinone, un altro calciatore del Cosenza saluta la compagnai per restare a giocare in serie B....
Zilli
Sport

Cosenza Calcio: Massimo Zilli resta in serie B. L’attaccante ceduto al...

COSENZA - In attesa dei primi attesi movimenti in entrata il Cosenza ufficializza la cessione dell'attaccante Massimo Zilli al Frosinone che ha raggiunto l’accordo...
Carica altri

