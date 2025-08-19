Cosenza Calcio, Benedetto Pugliese è il nuovo responsabile del settore giovanile

- Advertisement -

COSENZA – Dopo aver chiuso l’accordo con il Marca, il Cosenza annuncia anche il nuovo responsabile del settore giovanile: la scelta è ricaduta su Benedetto Pugliese, che va a coprire il ruolo che fu svolto con grande bravura da Sergio Mezzina. Pugliese in passato ha ricoperto anche il ruolo scouting ed ha affidato al sito del Cosenza le sue prime parole. «È con grande orgoglio ed anche onore, che accetto questa nuova ed entusiasmante sfida. Un progetto che partirà dai territori, dal basso, in cui i ragazzi saranno al centro ed indiscussi protagonisti. Quest’anno possiamo fare un ottimo lavoro».

«Abbiamo importanti potenzialità su cui investire e programmare, partendo già da quei giovani che potranno giocarsi, le proprie carte, nella rappresentativa nazionale. Insomma, c’è da lavorare sodo e con impegno ed è ciò che faremo già da oggi e senza risparmiarci”.