Cosenza calcio: arriva il Sassuolo, ma anche i rinforzi

COSENZA – Dall’andata dei play out contro il Brescia tutti lo aspettavano. Allora un infortunio lo tirò fuori dai match che valevano una stagione dopo soli dieci minuti. In reatà, però, non si trattava di un addio, ma un arrivederci. Ed il momento del ritorno è arrivato. Manuel Marras è ancora un giocatore del Cosenza. Una trattativa lunga, che, già da qualche settimana, in molti davano per conclusa, caratterizzata anche da momenti in cui le parti sembravano distanti. Ed ora il lieto fine sotto forma di contratto biennale.

Un rinforzo tanto atteso e che, teoricamente, dovrebbe essere decisamente compatibile con il credo tattico di Caserta.

I ritorni, però, sono di moda perché anche quello di Mateusz Praszelik va a rinforzare la linea di meta campo a disposizione del tecnico dei silani. Praszelik arriva in prestito dal Verona.

E’ ancora presto per valutare la loro disponibilità in vista del match di Coppa Italia contro il Sassuolo di domenica pomeriggio al San Vito Marulla. Ciò che è certo, però, ed anche importante è che siano disponibili per il campionato perchè, si sa, la Coppa Italia non è un obiettivo.

Il match contro il Sassuolo, però, può essere un buon test in vista della “prima” contro l’Ascoli. Caserta potrà capire a che punto è la sua squadra e quali sono i reparti da andare a rinforzare in questi ultimi 20 giorni di mercato.

I nomi che circolano, per ora, sono sempre gli stessi, ovvero Crespi, Viviani e Camporese.

Ma fino all’ultimo minuto il mercato può regalare sempre molte sorprese.