Cosenza Calcio: Antonucci si presenta «mi manda Marras. Sono una seconda punta»

COSENZA – Non manca certamente l’entusiasmo ai tifosi del Cosenza. Sono stati in tanti, infatti, ad accogliere i quattro nuovi arrivati, ovvero Michele Camporese, Bright Gyamfi, Gianluca Frabotta e Mirko Antonucci. Il pubblico rossoblù li ha già conosciuti sul campo, chi più chi meno, ma ha voluto salutarli di persona proprio per far sentire loro il calore della piazza. I nuovi arrivati non si sono sottratti alla braccio della folla firmando autografi e scattando selfie.

Tra loro anche l’ultimo arrivato in ordine cronologico, proprio in prossimità della chiusura del mercato, ovvero Antonucci, che ha svelato anche un particolare relativo al suo arrivo: a consigliargli di approdare al Cosenza sarebbe stato Marras, suo grande amico.

Antonucci, che ha trovato ad accoglierlo un gruppo molto unito e compatto, è un giocatore molto versatile, ha precisato di essere una seconda punta, ma di essere a disposizione di Caserta.

Nessuno si sbilancia sugli obiettivi stagionali: “Prima pensiamo a salvarci – ha detto Antonucci – e poi penseremo a qualcosa di più importante”.