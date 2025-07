Cosenza Calcio: Antonio Buscè è il nuovo allenatore. Per l’ex tecnico del Rimini contratto di un anno

- Advertisement -

COSENZA – Con poche righe sulla pagina ufficiale, Il Cosenza Calcio ha annunciato il nuovo tecnico per la prossima stagione di serie C. La scelta è ricaduta su Antonio Buscè ex tecnico anche della Vibonese, nell’ultima stagione al Rimini. Con la squadra romagnola ha vinto la Coppa Italia di Serie C mentre in campionato i biancorossi sono arrivati al nono posto nella classifica regolare, eliminati al primo turno dei play-off nazionali per mano della Vis Pesaro. Buscè ha firmato un contratto di un anno.

Nativo di Gragnano, nel napoletano, Buscè, ex centrocampista di Bologna ed Empoli, ha iniziato la sua carriera di allenatore proprio con le giovanili e poi la primavera dell’Empoli. Poi l’approdo alla Vibonese in Serie D dove ha guidato la squadra arrivando al terzo posto nella regular season, prima dell’eliminazione al primo turno dei play-off. Lo scorso anno, come detto, il Rimini con cui ha concluso la sua avventura il 30 giugno alla naturale scadenza del contratto.

Questo il comunicato ufficiale “Il Cosenza Calcio comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della prima squadra ad Antonio Buscè. L’allenatore si lega al club con un accordo annuale con opzione di rinnovo”.