Cosenza Calcio, altra cessione. Ceduto al Venezia il difensore Michael Venturi

Il centrale classe 1999 saluta il Cosenza dopo aver collezionato con la maglia rossoblu 96 presenze in quattro stagioni condite anche da 3 goal

COSENZA – Dopo l’attaccante Massimo Zilli, ceduto al Frosinone, un altro calciatore del Cosenza saluta la compagnai per restare a giocare in serie B. Si tratta del difensore Michael Venturi, ceduto a titolo definitivo al Venezia. Il centrale classe 1999 saluta il Cosenza dopo aver collezionato con la maglia rossoblu 96 presenze in quattro stagioni condite anche da 3 goal. Le cessioni non dovrebbero essere finite visto che hanno chiesto di essere ceduti anche Ricciardi e Venturi. Tutto in attesa che arrivino i primi colpi di un mercato che al momento, alla casella entrate vede uno zero.

Questo il comunicato della società “Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Venturi al Venezia. Il difensore, classe 1999, si trasferisce in Laguna a titolo definitivo dopo aver collezionato complessivamente con la maglia del Cosenza 96 presenze e 3 reti nelle ultime 4 stagioni. A Michael i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”!

