Cosenza calcio, Alessandro Micai ancora rossoblù: raggiunta l’intesa con il calciatore

COSENZA – La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’intesa per il prolungamento del contratto con il calciatore Alessandro Micai. L’estremo difensore, nato a Mantova il 24 luglio 1993, ha deciso di condividere il progetto a lungo termine della Società rossoblù, firmando un accordo valido fino al 30 giugno 2026.

Micai, giunto a Cosenza nel gennaio scorso, ha difeso la porta dei rossoblù per 21 gare, tra campionato e play out, collezionando nove clean sheet. La Società augura ad Alessandro di proseguire nel migliore dei modi l’avventura in rossoblù!