Cosenza calcio, a Rovito fervono i preparativi per la festa Rossoblù

ROVITO (CS) – A Rovito fervono i preparativi per la V edizione della festa Rossoblù organizzata dal locale Club “Ciccio Magnelli” e che vedrà protagonista una rappresentanza della società e della squadra del Cosenza calcio. Una festa che domani, lunedì 7 agosto, dalle ore 21 in poi, in Piazza del Popolo nel centro storico del paese presilano, alle porte di Cosenza, farà batterà forte il cuore di una tifoseria sempre attiva e presente sugli spalti per dare man forte ai ragazzi di Mister Caserta a cui è affidata la sorte della nuova stagione calcistica che tutti si augurano sia diversa da quella appena trascorsa, ricca, quindi, di maggiori e più importanti successi. Per tutti i tifosi del Cosenza calcio, infatti, il sogno resta sempre e solo la serie A.

“La nostra festa – afferma Roberto Fiorita, presidente del Club Rossoblu “Ciccio Magnelli” – vuole rappresentare un ennesimo momento di incoraggiamento e tifo per una squadra a cui diamo l’anima. Il Cosenza calcio per noi tutti è fede e passione pura che ci piace trasmettere e condividere con l’intera comunità rovitese. Con questi sentimenti organizziamo anche la festa rossoblù da ormai 5 anni con grande successo, facendola diventare un momento di allegria e spensieratezza prima delle ansie del campionato che quest’anno partirà venerdì 18 agosto e vedrà in campo il Cosenza sabato 19 agosto al Marulla dove, ovviamente, noi tutti saremo presenti in massa come sempre”.

La V edizione della Festa Rossoblù, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Rovito guidata dal tifosissimo sindaco Giuseppe De Santis, si aprirà alle ore 21 con la proiezione di una serie di immagini sulla storia del Cosenza calcio. Dalle ore 22 in poi, invece, sarà spettacolo puro e tanto divertimento con I Cinghios che formano uno dei gruppi artistici tra i più seguiti ed apprezzati nel panorama cosentino e calabrese. Non mancheranno, ovviamente, gli stand gastronomici delle tipicità presilane e cosentine.