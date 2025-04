Cosenza-Brescia: prezzi ridotti in Curva e Tribuna A, gratis under 14 di scuole calcio e associazioni

- Advertisement -

COSENZA – La Società Cosenza Calcio comunica che sarà attiva dalle ore 11:00 di domani, mercoledì 9 aprile 2025, presso il botteghino Curva Nord “Catena”, nelle rivendite autorizzate e online su vivaticket.com, la prevendita per la gara Cosenza – Brescia, valida per la trentatreesima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 15:00 di sabato 12 aprile 2025. In occasione della gara in questione si comunica l’indisponibilità dei settori Tribuna B e Tribuna “Rao” e il contestuale spostamento degli abbonati, rispettivamente, nei settori di Tribuna A e Tribuna Rossa Sud. Per la gara contro le rondinelle la società ha deciso di abbassare a 10 euro il costo del tagliando delle due Curva (da 19 euro) e di scendere a 16 euro quello della Tribuna A (da 28 euro).

Il “Marulla” apre anche le porte ai ragazzi delle scuole, scuole calcio e delle associazioni della Provincia di Cosenza. In occasione della gara contro il Brescia le scuole, le calcio e le associazioni potranno aderire all’iniziativa consentendo ai propri iscritti (di età inferiore ai 14 anni) di accedere gratuitamente al settore Tribuna A (iniziativa valida fino al raggiungimento di 900 aderenti). QUI tutte le info