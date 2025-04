Cosenza-Brescia: Alvini «c’è grande rammarico. La squadra ha dato tutto, è mancata solo la vittoria»

- Advertisement -

COSENZA – Rammarico: è questa la parola che il tecnico del Cosenza Alvini ha scelto per spiegare il risultato di oggi con il pareggio arrivato contro un Brescia ridotto in dieci per un tempo e mezzo, grazie alla zampata in pieno recupero di Zilli che lascia si ancora accesa una fiammella ma che nella sostanza serve a poco. «Avremmo potuto raddrizzare prima la partita, così da avere maggiori chance di portare a casa la vittoria nel finale. Abbiamo mosso bene il pallone, sfruttando gli esterni come Ciervo e Ricci. Forse è mancato qualche inserimento in più da dei centrocampisti, ma ho messo tanti giocatori offensivi e alla fine, con i tre davanti molto vicini tra loro, siamo riusciti a recuperare il risultato. Sul cross di Ricci all’ultimo secondo potevamo anche vincerla. Alla squadra ho chiesto di continuare a lavorare, di credere in quello che stiamo facendo. È vero, potevamo fare meglio in alcune situazioni, ma l’importante è non mollare».

«Ci è mancata solo la vittoria, che abbiamo cercato con insistenza. Zilli ha fatto il suo e già prima avevamo diversi elementi offensivi in campo. Il pareggio è stato ampiamente meritato, anche se una delle due partite andava vinta (il riferimento è al pareggio di Frosinone). Il Brescia ha una rosa di qualità, ma non abbiamo affatto sfigurato. Forse non abbiamo espresso il gioco che mi aspettavo, qualcosa in più si poteva fare, ma in settimana avevo visto la squadra lavorare bene. I cambi, poi, hanno dato una risposta positiva. Ma ripeto, la squadra ha dato tutto».

«Nel secondo tempo loro si sono chiusi in nove dietro la linea del pallone. Il gol del primo tempo ce lo siamo praticamente fatti da soli, ma fino a quel momento avevamo il controllo del match. Anche Cimino ha avuto una buona occasione. Giocavamo contro una squadra che lotta per salvarsi, e la nostra ha dato il massimo, compatibilmente con i limiti che conosciamo. Con i 31 punti conquistati sul campo saremmo in piena corsa per i playout: è un dato che pesa, ma c’è ancora la volontà e lo spirito per giocarcela fino in fondo. L’obiettivo era chiaramente vincere, resta il rammarico per non esserci riusciti. Ma la squadra è stata brava a riprenderla. Ora ce la giocheremo lunedì a La Spezia e noi continuiamo a crederci“.