Cosenza-Bari in un Marulla vuoto: Alvini “responsabilità di tutti. Il ritiro? Lo ha chiesto la squadra”

- Advertisement -

COSENZA – Cosenza-Bari in uno stadio praticamente vuoto, con l’assenza degli ultras di Curva Sud e, per la prima volta anche della Curva Nord (“Non entreremo in uno stadio che è stato svenduto, che è stato trasformato in un circo di farabutti“). In queste condizioni i rossoblu si avviano alla sfida contro il Bari che avrà dalla sua oltre 1.000 tifosi. Una vittoria eviterebbe la matematica certezza della retrocessione in Serie C (paradossalmente con una serie di incastri anche una sconfitta non darebbe l’aritmetica) che, salvo miracoli, è comunque praticamente certa.

Ma c’è da chiudere la stagione nel migliore dei modi e, soprattutto, con dignità come ha evidenziato Massimiliano Alvini nella conferenza stampa pre-gara. «Si, c’è poco da dire ma da fare solo una partita importante domani, dando il massimo. In serie B la differenza la fanno i dettagli e noi abbiamo commesso degli errori perchè siamo laggiù».

Stadio vuoto? «La responsabilità è di tutti. Logico che domani in un ambiente così, abbiamo solo il dovere di mettere il massimo della professionalità. Faccio fatica ad essere qua, ma il mio ruolo e il rispetto che ho della mia professione anche della vostra fa si che sia qua e anche giustamente».

La decisione del ritiro. «È venuto il presidente a spronarci e a parlarci, come ha sempre fatto durante la stagione. La squadra, nelle parole del capitano, ha espresso la volontà di andare subito il ritiro. Richiesta accettata e quindi anche lo staff e tutta la squadra siamo andati in ritiro. E questo c’è da apprezzarlo».

Le scelte tecniche. «In campo domani, pur sbagliando, andranno quelli che io ritengo migliori per la gara e che mi daranno più affidamento. Non saranno del match Garritano(problema a un polpaccio che si trascina da settimane) e Martino per un piccolo affaticamento che non lo mette nelle condizioni di giocare. Ma gli altri sono tutti disponibili e non abbiamo altre defezioni quindi metterò in campo quelli che ritengo più giusti. In questo momento il mio ruolo mi impone di fare le migliore scelte possibili».