Cosenza-Bari, Curve a 5 euro. Ordinanza della municipale: divieto di transito veicolare e pedonale

COSENZA – In previsione dell’incontro di calcio Cosenza-Bari, valevole per la 36ma giornata del campionato di serie B, in programma allo Stadio San Vito-Marulla, giovedì 1° maggio, alle ore 15,00, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per motivi di ordine pubblico e per disciplinare l’afflusso allo stadio ed il conseguente deflusso delle due tifoserie, in modo separato, in tempi rapidi e senza rischi per la pubblica incolumità.

Il provvedimento della Polizia Municipale ha istituito, in ottemperanza alla richiesta di specifica regolamentazione della circolazione stradale su Viale Magna Grecia da parte della Questura e al fine di contemperare le esigenze di ordine pubblico e sicurezza e, contestualmente, di garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva, per giovedì 1° maggio, dalle ore 12,00 alle ore 18,00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e pedonale, su:

• VIALE MAGNA GRECIA

• VIA G.FORMOSO, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Le disposizioni dell’ordinanza potranno essere estese o modificate in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze.

La Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi:

-I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi;

-I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi-via Panebianco;

-I veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via G.Marconi-Via degli Stadi;

-I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.

Cosenza-Bari al via la prevendita: Le due curve a 5 euro

Nel frattempo la società Cosenza Calcio ha comunicato l’apertura, dalle ore 11:00 di oggi martedì 29 aprile 2025, presso il botteghino Curva Nord “Catena”, e dalle ore 16:00 nelle rivendite autorizzate e online su vivaticket.com, la prevendita per la gara Cosenza-Bari, valida per la trentacinquesima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito-Gigi Marulla” alle ore 15:00 di giovedì 1 maggio 2025. Per la gara di giovedì prezzi popolari nelle due Curve con il costo del tagliando a 5 euro.

PREZZI BIGLIETTI

CURVA SUD “BERGAMINI”: EURO 5,00 (NO RIDOTTO)

CURVA NORD “CATENA”: EURO 5,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA A: EURO 16,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA B: NON DISPONIBILE

TRIBUNA “RAO”: NON DISPONIBILE

TRIBUNA ROSSA SUD “BRUNO”: EURO 40,00 INTERO – EURO 32,00 RIDOTTO

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 65,00 (NO RIDOTTO)

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 2,00 CURVA SUD “BERGAMINI” – CURVA NORD “CATENA”

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA A MAX 200 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 5,00 TRIBUNA B – NON DISPONIBILE

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAFFAELE BRUNO” SUD MAX 60 TAGLIANDI

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 10,00 TRIBUNA “RAO” – NON DISPONIBILE

*BIGLIETTO “LUPACCHIOTTO”: UNDER 14: EURO 15,00 TRIBUNA BLU CENTRALE MAX 40 TAGLIANDI

* Si ricorda che il tagliando “Lupacchiotto”, destinato all’under 14, può essere acquistato esclusivamente in abbinamento con il tagliando intero acquistato da un componente dello stesso nucleo familiare dell’utilizzatore under 14.

I tagliandi Lupacchiotto sono in vendita presso il botteghino. L’acquirente dovrà necessariamente essere accompagnato da un parente o da un accompagnatore all’atto dell’acquisto ed entrambi dovranno essere muniti di carta d’identità (non è valida la tessera sanitaria).