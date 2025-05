Cosenza-Bari, Alvini «vittoria meritata e voluta dai ragazzi. Daremo tutto fino all’ultimo secondo»

- Advertisement -

COSENZA – Una partita dominata dal 1° a 90°, con tantissime occasioni e vinta solo con un goal do scarto. Il Cosenza batte il Bari e si regala almeno un finale per chiudere nel migliore dei modi una stagione che poteva avere ben altro esito. Massimiliano Alvini in sala stampa e commenta così il successo di oggi, ma anche le tante occasioni avute: “é il percorso di quest’anno. Abbiamo avuto tante partite che potevano finire diversamente. Oggi abbiamo sbagliato tantissime occasioni, ma é un difetto che ci portiamo avanti da tempo. Abbiamo fatto però una partita perfetta dal punto di vista tattico e tecnico ed é arrivata una vittoria meritata”.

“Clima surreale senza tifosi”

“Come giustamente a Salerno abbiamo chiesto scusa per la prestazione, oggi c’è da applaudire la squadra per quanto fatto. Di sicuro da qui alla fine del campionato daremo tutto. Giocare oggi in un clima surreale e senza tifosi non é stato facile e questo da ancora di più merito ai ragazzi per la vittoria”.

“Il Cosenza – prosegue Alvini – ha fatto tante belle partite nel corso della stagione ma che hanno avuto un esito diverso. Alcune volte abbiamo commesso degli errori, dovuti anche alladattamento della categoria per tanti giovani, e penso anche ai secondi tempi che abbiamo sbagliato come contro Palermo, Salernitana e Sudtirol, solo per fare un esempio. Il calcio é fatto di episodi. Il rammarico più grande che dà la dimensione é il pareggio di Frosinone arrivato all’ultimo secondo. Ora andremo a Bolzano con lo spirito di dare tutto e con il massimo impegno”.