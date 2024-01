COSENZA – Non solo innesti, il DS Gemmi sta lavorando a diverse operazioni in uscita, anche per consentire ad alcuni giovani calciatori rossoblu di poter fare esperienza e avere più spazio per giocare, visti anche gli ultimi arrivi. E così il Monopoli ha concluso con il Cosenza tre operazioni. Due sono prestiti fino a giugno 2024 e riguardano l’attaccante Alessandro Arioli e il terzino sinistro Salvatore La Vardera, mentre uno è un passaggio a titolo definitivo e riguarda il primavera Cubretovic.

Questo il comunicato ufficiale del Cosenza “La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del calciatore Alessandro Arioli, classe 2003, alla Società S.S. Monopoli 1966. Arioli, cresciuto nel vivaio rossoblù, ha finora collezionato complessivamente 7 presenze con la maglia del Cosenza, tra Campionato e Coppa Italia, siglando una rete. Ad Alessandro l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi.

Inoltre la Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato anche la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del calciatore Salvatore Dario La Vardera, classe 2002, alla Società S.S. Monopoli 1966 e contestualmente di aver prolungato l’accordo che lega il calciatore al club rossoblù fino al 30 giugno 2026. La Vardera, cresciuto nel vivaio rossoblù, ha finora collezionato complessivamente 11 presenze con la maglia del Cosenza tra Campionato e Coppa Italia. A Salvatore l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi.

Contestualmente la Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo definitivo, del calciatore Marin Cubretovic, classe 2004, alla S.S. Monopoli 1966. Cubretovic ha collezionato complessivamente 22 presenze con la maglia della formazione Primavera del Cosenza tra Campionato e Play Off. A Marin l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi.