Cosenza, apertura Tribuna B (scoperta): atteso sopralluogo e parere della Commissione di vigilanza

COSENZA – Cosenza Calcio e Comune ci proveranno già dalla gara contro la Sampdoria, in programma tra 3 giorni. Non sarà facile, perché i tempi sono ristretti, ma nelle prossime ore si saprà se nella gara di venerdì sera, la Tribuna B scoperta del Marulla potrà essere riaperta ai tifosi a 2 anni di distanza dalla sua chiusura (gara di ritorno dei play-out contro il Vicenza). I lavori per la messa in sicurezza della copertura della “Giancarlo Rao”, che era quella che presentava le criticità per le infiltrazioni nella copertura e il rischio di caduta calcinacci, quindi con pericolo per l’incolumità pubblica, sono stati conclusi anche se ovviamente proseguiranno nei prossimi mesi per il ripristino completo di tutta la tribuna.

Questo potrebbe permettere di riaprire la parte sottostante di tribuna B con circa 2.600 posti a sedere. Palazzo die Bruzi ha chiesto alla Prefettura la convocazione della Commissione di vigilanza. Si spera che dalla riunione e dal successivo sopralluogo al Marulla possano arrivare notizie positive. Se l’esito del sopralluogo (si spera entro 24 ore) darà il responso atteso, allora la società potrebbe mettere in vendita i tagliandi per il settore scoperto e permettere l’ingresso ai tifosi nella gara il cui il Cosenza Calcio festeggerà i suoi 110 anni di storia.

Venerdì il compleanno del Cosenza: cancelli aperti dalle 18:00

Intanto la società ha comunicato cosa accadrà nel pre partita di Cosenza – Sampdoria dove sarà festeggiato il 110° compleanno del Cosenza Calcio. “Dalle ore 18:30, nello stadio San Vito “Gigi Marulla”, si terrà l’evento celebrativo organizzato dalla Società. Per favorire l’afflusso della tifoseria, invitata sugli spalti con largo anticipo, i cancelli saranno aperti alle ore 18:00. Durante la serata musica, luci e colori accompagneranno i sostenitori dei Lupi in un emozionante viaggio rossoblù, che farà da imperdibile intro al big match di giornata con la Sampdoria. Non mancheranno ospiti di spicco e belle sorprese, che saranno svelate successivamente“.

“Il significato della prestigiosa ricorrenza vuole essere valorizzato e condiviso con l’intero territorio, le istituzioni, le associazioni e i giovani. Per questo sono state invitate ufficialmente le Scuole e le Scuole Calcio della provincia. Per un “Marulla” che vuole accendersi sempre più di passione, omaggiare una storia gloriosa e spingere la squadra a proseguire l’ottimo periodo”.