Cosenza: apertura Tribuna B. Alle 12 il sopralluogo della Commissione, fiducia per la decisione

COSENZA – Come scritto ieri è stato convocato per oggi (alle ore 12), il sopralluogo della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo convocato dalla Prefettura di Cosenza che dovrà dare parere positivo sull’apertura della Tribuna B scoperta per in vista della gara di venerdì sera con la Sampdoria.

In caso di esito favorevole potrebbero essere circa 2.600 i posti a sedere a disposizione dei tifosi già dal match contro la Samp. I lavori di rifacimento della copertura alla Giancarlo Rao, sono stati conclusi. L’azienda che si è occupata degli interventi ha eseguito un controllo della tenuta idraulica delle membrane impermeabilizzanti oltre alle normali verifiche visive di routine mediante la strumentazione LED.

Se arriverà il via libera, come tutti sperano, il Cosenza Calcio potrà mettere in vendita i biglietti per la parte scoperta mentre la ditta provvederà a concludere i lavori per la parte soprastante in vista del derby con il Catanzaro di domenica 3 marzo per avere uno stadio Marulla aperto in tutti i settori.