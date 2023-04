Cosenza, Anzianotti d’argento alla Coppa FIN Calabria 2023

COSENZA – Grande prestazione degli Anzianotti nella Coppa FIN Calabria 2023 domenica scorsa 2 aprile a Campagnano: secondo gradino del podio con 34.403,53 punti. L’evento cosentino – cui hanno partecipato 20 società provenienti da tutto il Sud – ha fatto registrare il record europeo di Tiziana Papandrea (categoria M50 Olympia Palermo): 18’14”75 (18’25”23 il precedente). La maglietta e la cuffia donatele dagli Anzianotti hanno portato bene!

Giovanni Mazzuca con il tempo di 4:35 si avvicina al record nei 400 stile libero, incalzato dal compagno di squadra Giovanni De Maria, piazzatosi secondo assoluto così come nei 100 misti. Una domenica di esordi in rosa: Giada Liuzzi (oro nei 50 rana e nei 50 dorso) e Sara Varca (argento nei 100 rana e bronzo nei 50 dorso).

Rimanendo in zona Anzianotte segnaliamo poi l’argento nella 4×200 (Giancola, De Lorenzo, Liuzzi, Smolakova) nonché il doppio argento (100 stile e 50 dorso) della combattiva Clementina Salerno. Soddisfazione poi per Alessandro Deni (oro M35 e terzo assoluto nei 50 rana) e Francesco Scornaienghi, un grande attore prestato al nuoto o forse il contrario: dopo 5 anni di gare arriva il primo posto nei 100 misti. E un plauso speciale a Nicola Mayerà ed Erminio Pirozzi che dimostrano come essere Anzianotti sia uno state of mind: sempre presenti alle gare anche se saltano “qualche” allenamento.

Intanto, nelle stesse ore in cui i nuotatori, gli Anzianotti della bicicletta si producevano in una impresa su due ruote per 400 chilometri con partenza e arrivo a Lamezia Terme effettuando un vero e proprio periplo sulla punta dello Stivale. Il mese di aprile non poteva iniziare meglio. All’insegna dello sport e del sano divertimento.

Ma poi, chi l’ha detto che una volta finita la gara finisce tutto? I post-gara degli Anzianotti sono sempre fantastici: il 2 aprile, con i muscoli ancora caldi per la domenica trascorsa per oltre 6 ore nell’impianto di Campagnano, ecco un favoloso “terzo tempo” fatto di sorrisi, brindisi e divertimento con le pizze dei Fratelli La Bufala a Rende. Un’usanza non nuova per gli Anzianotti: anche dopo le gare di febbraio, infatti, si era festeggiato presso «A Grutta» della cantina Magna Graecia (Spezzano della Sila), ospiti di Vincenzo Granata. Poi le celebrazioni per l’ottimo risultato del 19 febbraio si erano spostate alla Bodega, altro luogo del cuore per gli Anzianotti, dove è avvenuta la consegna delle coppe e delle medaglie.

«Ancora una volta abbiamo mostrato la compattezza e l’unione della nostra fantastica famiglia, un modo per divertirsi e ringraziare a distanza anche i ragazzi del ciclismo presenti in tribuna, una conferma dello spirito di squadra e di comunità che ci anima: tra gli obiettivi degli Anzianotti – con la diffusione dello sport e il messaggio sui benefici che il nuoto ma anche il ciclismo possono dare – c’è spazio anche per il sano divertimento, prendendo spunto da una tradizione del rugby una volta che si svestono i panni dell’atleta». Ora non resta che aspettare le prossime sfide, anche per il dopo-gara.