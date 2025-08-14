HomeSport

Cosenza, altro rinforzo in attacco: preso il franco-algierino Sofiane Achour

Il calciatore ha giocato con la Primavera del Cagliari nell'ultima stagione, vincendo la Coppa Italia di categoria, e arriva a Cosenza a titolo definitvo

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sofiane Achour. L’attaccante franco-algerino, nato il 21 agosto del 2005, ha giocato con la Primavera del Cagliari nell’ultima stagione, vincendo la Coppa Italia di categoria. E’ stato dal 2022 con il settore giovanile degli isolani, dopo essere cresciuto in Francia con l’Angers. Achour si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per ulteriori 12 mesi. Sarà da subito a disposizione di mister Buscè.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Carrefour

Allerta alimentare Carrefour: listeria e corpi metallici, ecco i quattro prodotti ritirati

Italia
ROMA - Cotoletta di merluzzo carbonaro in pastella, filetti impanati di merluzzo d'Alaska, formaggio di capra 'la belle du bocage': sono i tre prodotti...
Matteo-Salvini_Claudio-Durigon

Elezioni Calabria, Lega ‘pronta al voto’: «in settimana presentiamo le liste, partito pronto»

Calabria
CATANZARO - "Le liste della Lega per le elezioni regionali in Calabria sono pronte e saranno presentate già dalla prossima settimana. Oggi pomeriggio sono...
vigili del fuoco

Paura a Tortora: fiamme vicine alle case e a un hotel, distrutti alcuni ettari...

Provincia
TORTORA (CS) - Attimi di apprensione a Tortora per un incendio che ha distrutto alcuni ettari di vegetazione ed ha lambito alcune abitazioni, ricoveri...
Gadget-Nino-DAngelo.

Vendeva gadget di Nino D’Angelo contraffatti, multata una donna e sequestrata la merce

Calabria
CIRÒ MARINA (KR) - Vendeva gadget di Nino D'Angelo contraffatti nei pressi dell'area concerto. È per questo motivo che una donna è stata sanzionata...

Raffica di dimissioni, il Consiglio comunale di Cutro verso lo scioglimento

Calabria
CUTRO (KR) - Ore delicate e complicate nello stesso tempo a Cutro, in provincia di Crotone. Si sta verificando, infatti, un vero tzunami di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36977Area Urbana22243Provincia19734Italia7984Sport3840Tirreno2874Università1446
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Carrefour
Italia

Allerta alimentare Carrefour: listeria e corpi metallici, ecco i quattro prodotti...

ROMA - Cotoletta di merluzzo carbonaro in pastella, filetti impanati di merluzzo d'Alaska, formaggio di capra 'la belle du bocage': sono i tre prodotti...
Matteo-Salvini_Claudio-Durigon
Calabria

Elezioni Calabria, Lega ‘pronta al voto’: «in settimana presentiamo le liste,...

CATANZARO - "Le liste della Lega per le elezioni regionali in Calabria sono pronte e saranno presentate già dalla prossima settimana. Oggi pomeriggio sono...
vigili del fuoco
Provincia

Paura a Tortora: fiamme vicine alle case e a un hotel,...

TORTORA (CS) - Attimi di apprensione a Tortora per un incendio che ha distrutto alcuni ettari di vegetazione ed ha lambito alcune abitazioni, ricoveri...
Occhiuto-nuovi-treni
Calabria

Occhiuto: “Dopo anni la Calabria corre, 27 nuovi treni già in...

CATANZARO - "In questi giorni mi state inviando tantissimi scatti e video dai nuovi treni che, dopo anni di parole e annunci, noi siamo...
teschio-umano
Provincia

Teschio e ossa umane trovati nel sottotetto di un antico edificio...

LAGO (CS) - Resti umani utilizzati a scopo di studio nel secolo scorso da un medico del posto. È questa per la procura della...
funerali-luigi-di-sarno
Tirreno

“Non si può morire per un panino a Diamante”. Dolore e...

NAPOLI - Dolore e rabbia ai funerali di Luigi Di Sarno, l'uomo di 52 anni morto per intossicazione da botulino dopo aver mangiato un...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA