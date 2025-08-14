COSENZA – Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sofiane Achour. L’attaccante franco-algerino, nato il 21 agosto del 2005, ha giocato con la Primavera del Cagliari nell’ultima stagione, vincendo la Coppa Italia di categoria. E’ stato dal 2022 con il settore giovanile degli isolani, dopo essere cresciuto in Francia con l’Angers. Achour si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per ulteriori 12 mesi. Sarà da subito a disposizione di mister Buscè.
Cosenza, altro rinforzo in attacco: preso il franco-algierino Sofiane Achour
Il calciatore ha giocato con la Primavera del Cagliari nell'ultima stagione, vincendo la Coppa Italia di categoria, e arriva a Cosenza a titolo definitvo
