Cosenza alla prova Venezia. Oggi la sfida in laguna, martedì si torna al Marulla contro il Modena

COSENZA – Il successo, netto e rotondo, contro l’Ascoli all’esordio (al netto anche delle tre espulsioni che hanno inevitabilmente indirizzato la gara a favore dei lupi) ha galvanizzato l’intera tifoseria che si è stretta subito intorno alla propria squadra sin dalle prime partite, riempendo le gradinate del Marulla nonostante il periodo agostano. Un Cosenza ‘nuovo’ che in queste primissime gare della stagione ha mostrato un volto assolutamente inedito rispetto a quanto visto nelle ultime stagioni e che ha trovato il consenso dei tifosi.

Cosenza in campo con un occhio al mercato

Una squadra finalmente propositiva, aggressiva, determinata e alla continua ricerca del risultato. Una mentalità che è specchio fedele del suo allenatore Fabio Caserta. Le possibilità di fare bene ci sono tutte anche perchè, con una squadra che sembra già ben oleata, gli ulteriori e attesi innesti (tra tutti un attaccante di grido), che dovrebbero arrivare prima della chiusura del mercato, permetterebbero di compiere un ulteriore salto di qualità. Al momento sono quattro i movimenti di mercato degli ultimi giorni tutti in uscita. Hanno salutato la compagnia il classe 2000 Frank Teyou e il classe 2002 Thomas Prestianni con risoluzione consensuale del contratto. Sono stati invece ceduti, rispettivamente alla Lucchese e al Taranto, Gianluigi Sueva e Ciro Panico.

Bollettino pre-gara: difesa incerottata

Nel frattempo la seconda gara di campionato è alle porte. Alle 18:00 c’è la sfida contro il Venezia. Una gara difficile contro una formazione che ha schiantato il Como e che proverà a sfruttare il fattore casalingo per la seconda gara consecutiva al Penzo. Di contro il Cosenza, che recupera Voca dopo la squalifica, dovrà fare a meno di Martino, out per diverse settimana a causa della frattura al malleolo e sostituito in campo da Rispoli, Cimino (lussazione alla spalla) e La Vardera. Da valutare le condizioni di Andrea Meroni che ha saltato il match con i bianconeri per un risentimento al polpaccio e per buona parte della settimana ha effettuato lavoro differenziato. Non ci sarà neanche Viviani a centrocampo, perchè destinatario di una squalifica rimediata in amichevole con il Benevento ad agosto.

Mister Caserta non vuole alibi come ha sottolineato nella conferenza stampa “abbiamo qualche problemino numerico ma le assenze non mi preoccupano e non cerchiamo alibi. Chi ha giocato non ha demeritato, quindi ho massima fiducia, a prescindere da chi gioca. Io ho fiducia in tutti i ragazzi. Non pensiamo alle assenze, sono degli alibi e noi non li dobbiamo cercare. Lavoriamo con i giocatori a disposizione, cercando di fare un’ottima gara”. Al seguito quasi 400 tifosi rossoblu. E intanto all’orizzonte c’è anche il primo turno infrasettimanale della stagione. Martedì sera al Marulla arriverà il Modena.