Cosenza a Genova spinto da 1.200 tifosi. Pirlo all’ultima chiamata, a Marassi rossoblu a secco dal 2001

COSENZA – Strano ma vero. La sfida contro i blucerchiati, che andrà in scena oggi pomeriggio al Marassi, sarà una prova quasi decisiva non tanto per i rossoblu, che reduci da tre successi nelle ultime quattro gare, veleggiano nelle zone nobilissime della classifica, ma bensì per la Sampdoria di Andrea Pirlo che, contro la squadra di Caserta, è probabilmente all’ultima chiamata e si gioca il posto in panchina nonostante ieri abbia ricevuto la visita a Bogliasco del proprietario Manfredi. I doriani annaspano al penultimo posto della classifica con appena 4 punti (sarebbero 6 senza la penalizzazione di 2 punti) e da una serie di prestazioni decisamente sottotono. Dopo il vittorioso esordio sul terreno della Ternana, sono arrivati appena tre pareggi esterni, mentre in casa solo sconfitte. Nell’ordine: Pisa, Venezia, Cittadella e Catanzaro. È vero, siamo solo all’inizio di questa lunga e difficile stagione di serie B, ma erano in pochi quelli che dopo 10′ giornate avrebbero scommesso nel vedere la Sampdoria nei bassifondi della classifica.

Contro la Samp 1.200 tifosi del Cosenza per sfatare un tabù

Ma guai a sottovalutare un avversario ferito e blasonato, pronto domani a giocarsi il tutto per tutto. Il Cosenza dovrà stare attento e non fare sconti, continuando a sfruttare l’attimo momento di forma e di risultati, interrotti solo dalla sosta per le nazionali, provando a uscire imbattuto da un terreno avaro di soddisfazioni e vero e proprio tabù. Negli otto precedenti disputati in Serie B, nessun successo. I rossoblu non raccolgono punti contro la Sampdoria addirittura dal 2001 (pari firmato da Zaniolo e Possanzini) e nelle ultime cinque sfide in Liguria sono arrivate altrettante sconfitte. Fabio Caserta questo lo sa benissimo e sta lavorando per presentarsi al top della condizione fisica e mentale. A spingere i ragazzi di Caserta i suoi tifosi: saranno quasi 1.200 quelli che si sistemeranno nel settore ospiti.

Formazioni: Pirlo in emergenza difesa

Per quanto riguarda le formazioni Pirlo è in emergenza con la difesa decimata: oltre a Murru e Ferrari l’ex centrocampista della Juve deve fare i conti anche con l’acciaccato Stojanovic che potrebbe saltare la gara così come Pedrola. In casa Cosenza Caserta deve rinunciare solo a Zilli, Cimino e La Vardera ma ha ormai recuperato sulla fascia Pietro Martino e a centrocampo Deferico Zuccon. Ma come dichiarato ieri in conferenza stampa i due non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe. Probabile che Caserta gli faccia “saggiare” il campo per uno scampolo di partita.

Foto articolo Andrea Rosito