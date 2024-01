Cosenza: a Cremona con i nuovi acquisti e con l’esigenza di fare risultato

COSENZA – La prima notizia è che Forte non ci sarà. Frabotta e Camporese forse e dipenderà dalle loro condizioni fisiche.

Sono queste alcune delle indicazioni di Mister Fabio Caserta alla vigilia del match che vedrà il Cosenza impegnato a Cremona.

L’attaccante rossoblu, quindi, si è dovuto arrendere all’influenza e non sarà disponibile in un match di vitale importanza per il Cosenza e, chissà, forse anche per le sorti del tecnico. Lo stesso allenatore non ha voluto commentare a lungo le voci circolate relative al suo possibile esonero dopo il match contro il Como (cose spiacevoli che, però, in questo lavoro possono starci) ma si è concentrato sul prossimo impegno di una squadra che lo stesso Caserta ha definito vogliosa.

Servirà un Cosenza decisamente diverso rispetto a quello visto nelle ultime giornate; sono solo sette i punti portati a casa negli ultimi dieci incontri, frutto di una vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte. Un’inversione di tendenza è necessaria perchè la classifica si accorcia sempre di più ed anche le squadre che sembravano destinate ai bassi fondi della classifica stanno recuperando pian piano posizioni.

Certamente un inizio di girone di ritorno come questo non aiuta la ripresa del Cosenza: la trasferta di Cremona e, poi, la gara casalinga contro il Venezia sono impegni ostici, ma, d’ora in poi, ogni gara sarà complicata perchè tutte le squadre giocheranno con il coltello fra i denti.