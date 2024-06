Corigliano Rossano, primi calci per pulcini ed esordienti nelle diverse ASD

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Non c’è nulla di più coinvolgente di vedere giovani atleti, di squadre differenti, misurarsi e divertirsi in specifiche giornate dedicate allo sport. Tre sono state le categorie interessate che nelle giornate di sabato 01 e domenica 02 giugno hanno affrontato diverse ASD sparse sul territorio di Corigliano-Rossano, i primi calci, i pulcini e gli esordienti. L’organizzatore della manifestazione è la ASD M.M. Club Sport, che nei suoi campi situati a Cantinella ospita: ASD Academy Rossano, ASD Rossanese, ASD Forza ragazzi e ASD PGS, tutte appartenenti al comune di Corigliano-Rossano.

1 di 2

Le Asd convergono sugli stessi punti

L’interesse collettivo delle diverse ASD è quello di trasmettere ai giovani atleti il valore della condivisione, dell’unione, del gioco di squadra e dei sani principi che regolamentano il campo. Atleti di fasce d’età così giovani hanno bisogno di linee guida chiave che risulteranno essere fondamentali per la crescita.

Notevole l’operato del mister

Grande è l’impegno da parte dei Mister che spronano i giovani atleti a mettere in pratica quello che viene loro insegnato durante le diverse fasi di allenamento. La stagione calcistica, ormai in direzione d’arrivo per questa stagione 2023-2024, non poteva che avere un finale d’eccellenza con grandi festeggiamenti a seguito.