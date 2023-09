Cori ultrà durante il minuto di silenzio per Napolitano. Multa da 2mila euro al Catanzaro

BARI – I cori ultrà sono costati cari alla squadra di calcio del Catanzaro ieri, prima del fischio di inizio della gara con il Bari all stadio San Nicola. Il tutto è avvenuto durante il momento di raccoglimento in memoria del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, motivo per cui il club calabrese è stato multato.

La Lega Serie B ha disposto una “ammenda di 2mila euro” al “Catanzaro per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C“. Dal settore ospiti si è levato, infatti, in quel frangente, il coro “Noi siamo il Catanzaro”.