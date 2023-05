Cori offensivi contro il Cosenza. Multa per il Catanzaro e l’attaccante Iemmello

ROMA – I cori offensivi contro il Cosenza costano una multa di 4mila euro al Catanzaro e all’attaccante Pietro Iemmello autore materiale del coro “ingiurioso”. Questo è quanto è stato deciso oggi dalla Procura federale della FIGC.

I fatti sono quelli noti. Durante i festeggiamenti allo stadio Ceravolo dello scorso marzo, seguiti alla vittoria da parte del Catanzaro del campionato con la promozione in serie B, durante i festeggiamenti l’attaccante catanzarese Pietro Iemmello, in violazione dell’art. 4, comma 1 “impugnato un microfono e intonato a gran voce, verso i tifosi giallorossi festanti, un coro – si legge nelle motivazioni – dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società e i sostenitori del Cosenza Calcio“.

La Procura federale aveva aperto un’indagine e deferito calciatore e società del presidente Floriano Noto per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Si è arrivati ad un patteggiamento e alla relativa multa totale di 4 mila euro.

“Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Pietro Iemmello, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società U.S. Catanzaro 1929 SRL, si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.