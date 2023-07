Coppa Italia, il 13 agosto Sassuolo-Cosenza (diretta Italia Uno). Chi passa affronterà Spezia o Venezia

COSENZA – Mentre i rossoblu lavorano e sudano ad Assisi nel ritiro precampionato, e sono attesti questo pomeriggio dal secondo test amichevole contro l’Arezzo, la prima gara ufficiale della nuova stagione del Cosenza Calcio sarà come di consueto in Coppa Italia. I rossoblu (è arrivata l’ufficialità della Lega di Seri A) affronteranno il Sassuolo di Mimmo Berardi domenica 13 agosto nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. La Lega ha pubblicato tutto il tabellone della competizione, con relativi accoppiamenti, che inizierà con i turni preliminari il 6 agosto tra le squadre di Serie C e le neopromosse in B (Catanzaro-Foggia, Cesena- Virtus Entella, Feralpisalò-L.R. Vicenza e Reggiana-Pescara).

Coppa Italia: Cosenza in campo a Reggio Emilia

Dunque i rossoblù di Fabio Caserta scenderanno in campo contro gli emiliani nei 32° di finale domenica 13 agosto 2023 alle ore 18:00 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Italia Uno. La vincente della sfida tra rossoblu e neroverdi affronterà la vincitrice dell’altro match dei 32esimi di finale tra Spezia e Venezia nei sedicesimi. Negli ottavi di finale ci sarà l’Atalanta. La finale della coppa Italia è prevista allo stadio Olimpico di Roma il 15 maggio 2024.