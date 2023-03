VIBO VALENTIA – Inizia bene il Campionato Italiano di Kite foil per Flavio Ferrone, campione italiano uscente 2022.

L’atleta del Circolo velico Santa Venere, infatti, si guadagna il terzo posto dopo 6 prove all’Argentario, organizzate dal circolo Nautico Vela e Kite di Orbetello. “Un risultato inatteso” dice Flavio, visibilmente contento di essersi piazzato alle spalle di Boschetti e di Brasili, due atleti forti, ” per via del tirocinio universitario sto tralasciando gli allenamenti e non sono al top muscolare”.

Comunque la testa c’è e tattica e strategia suppliscono alla forma fisica, che risente della pausa invernale. Nel kite sembra essere avvantaggiato chi è piuttosto pesante, perché può permettersi vele più grandi e velocità maggiori. Chi ha invece un fisico asciutto, come il giovane kiter romano, può contare meno sulla potenza e deve puntare molto sulla strategia di regata, cercando di partire bene e giocare sui salti di vento. Buon esordio dunque per l’atleta del Circolo velico Santa Venere, che affronterà con sicurezza i prossimi appuntamenti.