Chiusura Tribuna B e “Rao”, stringata replica della società «rammaricati per il risentimento del sindaco»

COSENZA – Sulla vicenda relativa alla chiusura della Tribuna B e della Tribuna B scoperta “Rao” dello stadio Marulla, con le perplessità da parte del sindaco Caruso chequesta mattina ha diramato una nota nella quale non ha nascosto il suo disappunto parlando apertamente di “ennesimo sgarbo” da parte del Cosenza Calcio, per il fatto che i due settori siano stati chiusi senza interpellare prima il Comune e metterlo al corrente dell’intenzione di procedere alla chiusura (“La società avrebbe dovuto essere avvertito per primo e non nel contesto della riunione del GOS“) in serata è arrivata la replica della società attraverso uno striminzito comunicato che nulla aggiunge e nulla toglie a ciò che è stato già scritto ed è emerso, se non il fatto che il Cosenza Calcio si è detto rammaricato per il disappunto generato che si è generato dalla decisione e, soprattutto, dal risentimento del Sindaco Caruso per il quale la considerazione e la stima è sempre massima.

Questo quanto scritto dalla società «Il Cosenza Calcio, in merito alla chiusura dei settori di Tribuna B e Tribuna Rao, chiarisce che tale decisione è stata assunta nella riunione del Gos tenutasi ieri, alla presenza anche dei tecnici comunali. La Società esprime rammarico per il disappunto generato da tale decisione e, soprattutto, per il risentimento del primo cittadino per il quale si nutrono stima e considerazione massima».