- Advertisement -

COSENZA – Il comunicato diffuso oggi dal Presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio, dove ha lasciato intendere che la trattativa per la cessione del Cosenza sia quasi giunta a termine parlando di «situazioni concrete in essere ed una, in particolare, potrebbe arrivare alla definizione a brevissimo» ha ovviamente scatenato una ridda di voci sul possibile nuovo proprietario. Tra i nomi fatti nei mesi scorsi, per sua stessa ammissione (ed anche perchè l’unico ad essere uscito allo scoperto) c’era anche quello di Alfredo Citrigno, imprenditore cosentino nella sanità e da sempre legato al Cosenza.

Trattativa poi non andata in porto come comunicato nelle settimane successive dallo stesso Citrigno che nel pomeriggio, contattato da tantissimi tifosi e giornalisti per chiedere se fosse lui il possibile acquirente, ha sgombrato il campo dichiarando di non essere lui il soggetto che potrebbe subentrare a Guarascio.

Alfredo Citrigno “non sono io l’acquirente del Cosenza Calcio”

«In seguito al comunicato ufficiale del Presidente Eugenio Guarascio – scrive Alfredo Citrigno – e alla grande attenzione generata tra i tifosi del Cosenza Calcio, sento il dovere di fare chiarezza. In tanti mi stanno contattando e scrivendo, sperando o ipotizzando che possa essere io l’acquirente della società. Vi ringrazio di cuore per la stima e l’affetto, che sento sinceri ma voglio essere chiaro: non sono io l’acquirente del Cosenza Calcio».

“Spero che il soggetto interessato sia armato di passione e visione”

«Spero che quanto annunciato oggi corrisponda a una trattativa concreta – evidenzia ancora Citrigno – e che il soggetto interessato sia armato di entusiasmo, visione e passione per far RISORGERE il nostro amato Cosenza. Al Presidente Guarascio , va riconosciuto il merito di aver riportato il Cosenza in Serie B regalandoci indimenticabili emozioni (siamo arrivati vicino all’infarto ), gli rivolgo un invito costruttivo: se davvero siamo in una fase decisiva, ora più che mai servono determinazione e chiarezza. La città, la tifoseria e tutti gli amanti dei colori rossoblù meritano di sapere cosa riserva il futuro».

“È arrivato il tempo di scelte nette e coraggiose”

«Non è più tempo di incertezze: è tempo di scelte nette e coraggiose. Mi auguro che vengano messi in piedi un progetto e una programmazione seria, che mettano davvero al centro i giovani, i tifosi ed il territorio, con l’obiettivo di ridare entusiasmo a una piazza calda, appassionata legatissima alla propria squadra. Cosenza merita una società forte e una visione che guardi al futuro con ambizione, la stessa ambizione – conclude Alfredo Citrigno – di chi ogni domenica sostiene i Lupi con Amore incondizionato. Il mio sostegno per questi colori non mancherà, Forza Lupi, sempre!!»