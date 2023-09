Cassano, annullata la gara internazione di ciclismo ‘Adriatica Ionica Race’

CASSANO ALLO IONIO (CS) – “L’Adriatica Ionica Race 2023, gara internazionale di ciclismo, non si correrà per questioni amministrative e burocratiche tra la Lega del Ciclismo Professionistico e l’Asd Sportunion, società che ha organizzato la gara (e quindi per motivi indipendenti dai comuni e dai territori ospitanti le tre tappe). Con un comunicato arrivato anche ai nostri uffici, l’Asd Sportunion (società organizzatrice) ha annullato l’intera gara che prevedeva tre tappe in altrettante regioni, compresa l’ultima tra Cassano e Crotone“, scrive in una nota l’amministrazione comunale di Cassano allo Ionio

Il testo integrale recita: “L’Adriatica Ionica Race 2023 non si correrà: nonostante l’intento di dare corpo e realizzare anche quest’anno il progetto ideato e promosso da Moreno Argentin, l’Asd Sportunion è stata costretta a fermarsi di fronte a condotte non attribuibili alla società organizzatrice e che hanno reso impossibile il compiersi dell’evento.

Sarà cura della società Asd Sportunion rendere noti, in una conferenza stampa che verrà indetta nei prossimi giorni, tutti i comportamenti documentabili dei diversi soggetti che hanno determinato questa situazione e che hanno causato un ulteriore danno al mondo del ciclismo italiano. Nonostante l’annullamento della Adriatica Ionica Race, nei prossimi giorni proseguirà l’iniziativa legata alla promozione del territorio: i giornalisti partecipanti al Press Tour, infatti, avranno la possibilità di scoprire le nuove mete della Adriatica Ionica Race e le relative eccellenze enogastronomiche e culturali”.

I motivi paiono essere diversi e complessi e comunque non ascrivibili a Regioni, Province e Comuni ospitanti e che avevano, ormai, approntato tutto e non avevano fatto mancare il loro supporto .

Per chi volesse approfondire la vicenda con i relativi tecnicismi può consultare i siti di settore: