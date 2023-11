Caserta si gode il successo “ottima gara. Ora iniziano le due settimane più lunghe della stagione”

COSENZA – Mister Caserta si gode il ritorno al successo del Cosenza dopo il 2 a 0 alla Reggiana e, come specificato durante la conferenza stampa post gara “si prepara insieme alla squadra alle de settimane più lunghe della stagione”. Chiaro riferimento all’attesissimo match contro il Catanzaro in programma tra due settimane dopo la sosta. “Per ora stacchiamo due giorni. Quando sono arrivato a Cosenza si parlava solo della partita contro il Catanzaro. So quanto sia importante per la città e anche per noi. Per ora ho necessità di staccare perchè ogni partita mi porta via energie, poi da martedì iniziamo a panarci e a preparala bene”.

Per il tecnico una vittoria bella e importante frutta di un’ottimo approccio alla gara anche se, come accade troppo spesso, occorre modificare l’atteggiamento nei secondi tempi “è stata una partita gestita bene dai ragazzi nella quale abbiamo corso qualche pericolo all’inizio per quel fallo non fallo. Questa squadra ha bisogno di serenità e di lavorare al massimo della tranquillità. Ci alleniamo bene, a prescindere dall’esito delle gare ma voglio vedere la squadra di oggi che lotta e combatte”.

“L’inizio del secondo tempo, come ci è capitato spesso in questo inizio di stagione, non siamo partii benissimo. Dobbiamo capire che gli episodi poi ti possono condizionare le gare, partire forti anche nella ripresa senza pensare la risultato o al vantaggio e non possiamo permettercelo. Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita contro una sqaudra chiusa e pronta a ripartire. Questi ragazzi margini notevoli di crescita ma serve partire bene nel secondo tempo perchè questa è una nostra lacuna. Ma ci sono tante cose che posso essere migliorare”.

“A livello tattico ho deciso di far giocare Tutino più esterno perchè credo che possa giocare questo ruolo e perchè contro la Reggina mi serviva un giocartore più esterno che nell’uno contro uno sapesse attaccare la profondità e lo ha fatto benissino. Soprattutto nel primo tempo siamo partiti aggressivi e determinati”.