Cosenza – Ascoli: Caserta prepara l’esordio «mettiamo da parte le belle prestazioni»

COSENZA – La fase di preparazione è finita. Ci siamo. Il sesto campionato consecutivo di serie B del Cosenza prende il via con la gara casalinga che vedrà la squadra di Caserta opposta all’Ascoli.

Il destino si è divertito a mettere di fronte l’undici silano al suo recento passato; alla guida della compagine marchigiana, infatti, c’è quel William Viali che, solo poche settimane fa, ha centrato una salvezza, che, in molti, consideravano impossibile.

Oggi, però, si riparte da zero ed anche il buon precampionato del Cosenza non conta più nulla: “Sarà una partita difficile e molto tattica – ha detto il tecnico del Cosenza, Fabio Caserta – E’ la prima per tutte e due le squadre. Cercheremo di fare una grande partita per portare a casa i tre punti. Le due squadre sicuramente si studieranno all’inizio. L’avversario è di tutto rispetto che negli ultimi anni ha fatto dei grandi campionati. Dobbiamo stare molto attenti. La cosa che chiederò ai ragazzi è mettere da parte le belle prestazioni“.

Si parte, dunque, con grande determinazione e con la consapevolezza di poter fare bene. Consapevolezza che non deve venire meno neanche nei momenti difficili. “L’atteggiamento deve essere propositivo al di là di quello che succede in partita – ha concluso Caserta – L’aspetto mentale viene prima di tutto. Non dobbiamo esaltarci se facciamo goal, non dobbiamo deprimerci se lo prendiamo. L’equilibrio è la cosa più importante“.