Caserta: “Per il Cosenza una prova di maturità. Forte? Ha le qualità per uscire da questo momento”

BOLZANO – Un vittoria e una bella prestazione, che riporta il successo al Cosenza, lontano dal Marulla, dopo quasi 4 mesi e un’infinità di partite esterne in cui nemmeno si riusciva a fare goal. Non solo è arrivata la vittoria contro il Sudtirol ma anche un’ottima prova al netto delle assenze e che da continuità a quanto la squadra aveva fatto vedere contro il Venezia. Caserta commenta con soddisfazione il successo per 1 a 0 contro gli altoatesini firmato Frabotta: “una gara fatta bene sia in fase di possesso che di non possesso”.

“Nell’arco dei 90 minuti ci sarà sempre un momento di sofferenza. Oggi abbiamo avuto un contraccolpo, soprattutto mentale, dopo il rigore fallito, ma fatta eccezione per un corner nel quale eravamo posizionati male, non abbiamo quasi mai sofferto e abbiamo disputato un’ottima gara. Siamo felici anche per i tantissimi tifosi arrivati qui oggi. Quando si vince anche l’allenatore è felice, ma da domani si volta pagina e si pensa alla prossima gara“.

“Superata una prova di maturità”

“Faccio i complimenti alla squadra perché era una partita difficile da affrontare dal punto di vista dell’atteggiamento mentale, perché dopo una grande vittoria contro il Venezia, la cosa più difficile era rimanere concentrati. Abbiamo superato una prova di maturità importante, ho un gruppo che lavora sodo e che non si è mai disunito nemmeno nei momenti difficili”.

“Punti importanti per la salvezza”

“Prima della partita avevo chiesto grande attenzione e l’atteggiamento giusto – spiega il tecnico – perché venire qui e fare la partita che abbiamo fatto non era per nulla scontato. Era tanto tempo che mancava la vittoria fuori casa, è arrivata in un momento importante che ci da punti importanti per raggiungere al più presto la salvezza. Le scelte? Volevo due attaccanti puri preferendo Mazzocchi vicino a Forte con Marras e Florenzi. Calò? ha fatto un ottimo campionato ma in questo momento mi servono calciatori con altre caratteristiche. Tornerà anche il so momento”.

“Forte ha la forza e il carattere per uscire da questo momento”

Si passa poi ad analizzare il calcio di rigore fallito da Forte che Caserta non ha voluto guardare e il momento negativo dell’attaccante “di solito non li guardo mai i calci di rigore anche quando li calcia Tutino. Purtroppo non è andato bene e mi dispiace per Forte perché i goal sono il loro pane, ma sono sicuro che saprà uscire fuori da questo momento negativo perché ha le qualità e il carattere per venirne fuori“.