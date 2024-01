Caserta mastica amaro: «la prestazione c’è stata. Ce la siamo giocata e non meritavamo la sconfitta»

CREMONA – La sconfitta contro la Cremonese spinge in Cosenza nei bassifondi della classifica a 1 solo punto dalla zona play-out. Ma, al di là del risultato, che lascia comunque l’amaro in bocca per come è maturato, si è visto comunque un Cosenza che ha provato fino alla fine a riequilibrare la gara, che ha colpito due legni ed ha giocato a visto aperto.

Parola di Fabio Caserta, che ha commentato così la sconfitta per 1 a 0 maturata allo Zini “ho visto una buonissima prestazione del Cosenza. Siamo arrabbiati e torniamo a casa con l’amaro in bocca e senza punti, ma questo atteggiamento ci porterà lontano. Abbiamo giocato a viso aperto e ho rivisto le cose che chiedevo da tempo, con un Cosenza aggressivo e spregiudicato che ha lottato contro un avversario forte come la Cremonese. Non era facile venire qui e giocare contro un avversario forte ma lo abbiamo fatto e non meritavamo di perdere“.

“Il gol nasce da un errore nostro che potevamo e dovevamo evitare. Era una palla da leggere molto meglio e si poteva evitare l’angolo, ma nel calcio accade anche questo. Non mi interessa di chi sia l’errore, la colpa è di tutti se prendi gol. La Classifica? Per ora non la guardo, comincerò a farlo a fine marzo. Adesso preferisco guardare il fatto che non vinciamo e dobbiamo tornare al più preso ai tre punti di tornare alla vittoria. In questo momento dobbiamo stare vicino e ringrazio ancora i tifosi che oggi sono stati splendidi”.