Caserta: «finalmente torniamo a sorridere. Vittoria fondamentale, tutta la squadra ha fatto bene»

COSENZA – Arriva in sala stampa dopo Gennaro Tutino e il suo primo pensiero è per una vittoria che mancava dall’11 di novembre e che ripaga la sua squadra dopo tante sofferenze e una serie di risultati negativi, nonostante in alcune gare il Cosenza se la sia giocata a viso aperto e sia stata anche penalizzato da un pizzico di sfortuna. Mister Caserta commenta così in sala stampa il successo per 4 a 2 contro il Venezia che salva la sua panchina e ripaga anche il tecnico dopo le ultime difficili settimane

«Finalmente dopo qualche mese possiamo sorridere. Dopo un periodo in cui abbiamo raccolto poco é arrivata una grande prestazione e il successo. Sono tre punti importantissimi che ci servivano per ridare fiducia a tutti. Abbiamo cambiato qualcosina prima della gara e ho deciso di schierare due attaccanti puri per giocarcela a viso aperto. Abbiamo avuto coraggio ma il risultato é arrivato per la grande prestazione di tutta la squadra. Adesso però pensiamo subito alla prossima gara, ci prendiamo la vittoria ma da domani subito al lavoro per preparare la prossima partita.

«Non mi sembrava vero a metà primo tempo essere sopra di 3 goal. Abbiamo sofferto qualcosina sul 3 a 1 e a inizio secondo tempo, ma poi l’abbiamo gestita bene e portata a casa». Caserta torna poi sulle voci del suo esonero e su quanto accaduto nell’ultimo mese «quando non arrivano i risultati si dicono tante cose. I calciatori danno e continueranno a dare l’anima. Io ho sempre sentito la loro fiducia. I tifosi hanno sostenuto fino all’ultimo i ragazzi ed era quello che ieri avevo chiesto. Un giornata serena la meritavano. Vedere al fine gara gli appalusi delle due curve è una cosa che non può che fare piacere. La prestazione di oggi è di tutta la squadra, ma avere Forte e Tutino al massimo che giocano vicini danno grande valore».

Un plauso a Caserta è arrivato anche dal tecnico del Venezia Vanoli «Caserta non l’ho salvato io ma la sua grande prestazione. É un bravo allenatore che stimo e che sa far giocare bene le sue squadre. Poi il mea culpa su una prestazione forse con un pizzico di presunzione «dopo quel salvataggio sulla linea abbiamo pensato che la gara fosse facile. È invece questa sconfitta di deve servire una lezione e ci deve essere di insegnamento a essere umili e lavorare. Negli ultimi mesi stiamo prendendo troppi goal e stasera c’è stata un altra dimostrazione. Dobbiamo essere più incisivi e cattivi. É mancata la volontà di poter riaprire la partita ma é merito anche della grande prestazione del Cosenza a cui faccio i complimenti».