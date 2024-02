Caserta: “errori pagati carissimo, abbiamo lottato fino al 90”. Pirlo: “gli abbiamo rovinato la festa”

COSENZA – Un sconfitta indigesta per il Cosenza che interrompe la striscia di cinque risultati utili consecutivi ad opera di una Sampdoria che ha saputo concretizzare ed approfittare di tre minuti di sbandamento della difesa rossoblu. Inutile l’assalto alla porta di Stankovic con il goal di Frabotta buono solo per le statistiche. Resta l’amaro in bocca per un risultato pesante e immeritato che penalizza oltremodo la squadra di Caserta che mastica amaro e parla proprio degli errori che alla fine hanno condizionato il risultato

“Abbiamo fatto di tutto e di più per 90 minuti. Come ho sempre detto, gli episodi e gli errori condizionano le gare. E gli errori oggi gli abbiamo pagati a carissimo prezzo. Abbiamo preso due reti per nostri errori e non per le giocate dell’avversario. Nella ripresa abbiamo fatto di tutto per pareggiarla. Ma ai ragazzi non posso dire nulla, hanno dato tutto fino all’ultimo secondo. Era una giornata di festa e volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi e ci dispiace non esserci riusciti anche perché potevamo fare quel salto di qualità ma nel momento cruciale non ci siamo riusciti. In campo, prima del loro vantaggio c’eravamo solo noi. Dispiace ma ora dobbiamo velocemente archiviare questa gara e pensare alle prossime due sfide contro parma e Catanzaro”.

Dall’altra parte gongola Pirlo, intervistato da Sky Sport, ritrova il successo dopo diverse settimane. “Le prestazioni – ha detto il tecnico della Samp – ultimamente sono sempre state fatte bene, abbiamo buttato via punti per episodi. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro un’ottima squadra. Ho ricordato ai miei ragazzi che avremmo dovuto rovinargli la festa per festeggiare noi a fine partita e sono stati di parola. Sono soddisfatto dell’approccio alla gara, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco mettendo il Cosenza nella sua metà campo”.