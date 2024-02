Caserta elogia il Cosenza “grande prestazione, abbiamo saputo soffrire. Si poteva vincere ma il pari è giusto”

MODENA – Il Cosenza conquista un punto nella prima delle due trasferte consecutive che attendono i rossoblu (sabato prossimo si gioca in casa del Lecco). Modena era considerata sicuramente una trasferta difficile, dove si affrontava contro una squadra forte che veleggia in zona play-off. I rossoblu hanno disputato una gara gagliarda e combiattva, mai sulla difensiva e sempre alla ricerca del risultato.

Caserta : un pari giusto, grande reazione”

Alla fine è arrivato un pareggio ma per le occasioni e le parate di Seculin poteva anche arrivare un successo come ha sottolineato il tecnico Caserta a fine gara: “la squadra ha fatto una grande prestazione, ha saputo soffrire. Siamo andati sotto e siamo stati bravi a riprenderla. Si poteva vincere ma la ma si poteva anche perdere. Il pari è giusto e si sono affrontate due squadre a viso aperto che non avevano paura di perdere. Volevo vedere la reazione dopo la partita con il Pisa, e sono contento di quello che ho visto. Bisogna lavorare per migliorare le cose negative. Sul goal abbiamo sbagliato perchè non abbiamo saputo leggere l’inserimento. I goal nascono spesso e volentieri da errori e noi da qui dobbiamo migliorare.

I cambi avrebbero potuto evitare il rosso a Marras?“ La settimana scorsa sono stato accusato di aver fatto troppi cambi e oggi il contrario. Il risultato finale è quello che conta e non vedo il motivo di cambiare se non c’è l’esigenza. Alla fine sono stato costretto”.

“Fuori casa facciamo più fatica a segnare, ma c’è tanto da lavorare perché questa squadra può fare meglio. Abbiamo avuto diverse occasioni, ma Seculin ha fatto una grande parata si Marras. Abbiamo avuto occasioni anche nel secondo tempo ma è normale soffrire. Durante una partita ci sono diversi momenti e un avversario che in alcuni momenti ti ha messo in difficoltà. La cosa importante era la reazione quella io l’ho vista”.

Bianco “un punto vero”

Un punto vero lo ha definito il tecnico del Modena Paolo Bianco “alla vigilia del match si era parlato di una gara scorbutica, così si è rivelata. I punti in palio ogni sabato diventano pesanti, oggi raccogliamo un pari che dà continuità al nostro lavoro. La partita è stata bella da vedere, soprattutto nel primo tempo, nel quale abbiamo approcciato molto bene ed è stato un peccato non andare a riposo in vantaggio. Nella ripresa potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza, poi nel finale con l’uomo in più ci è mancato il guizzo per i tre punti”.